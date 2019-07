Bugueiro morre afogado após mergulhar na Lagoa do Amâncio, em Jericoacoara

Um paulista que trabalhava como bugueiro morreu vítima de afogamento durante um mergulho na tarde desta terça-feira (16) na Lagoa do Amâncio, em Jericoacoara, no Ceará.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Ivan Teixeira da Mota, de 23 anos, é natural de São Paulo e estava na cidade há apenas duas semanas, onde trabalhava como bugueiro, levando turistas para passeios nas dunas de Jericoacoara.

Ao chegar na lagoa, ele parou o veículo e entrou na água junto com um dos turistas. Durante o mergulho, Ivan começou a se afogar. O turista saiu rapidamente da água para pedir ajuda, mas o corpo já havia desaparecido.

Durante cerca de quatro horas, equipes do Corpo de Bombeiros realizaram buscas para tentar econtrar a vítima. Por volta de 18 horas, o corpo do bugueiro foi encontrado e retirado da água. No início da noite, as equipes aguardavam a chegada da Perícia Forense para recolher o corpo do homem.