Brejo Santo, na Região do Cariri, registra maior chuva do dia: 43 milímetros

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou entre as 7 horas desta quarta-feira (12) e 7 horas desta quinta-feira (13), chuva em 43 municípios. As cinco maiores foram em Brejo Santo (43 mm), Coreaú (20 mm), Sobral (19,5), Mauriti (18,6 mm), Aracoiaba (14,1 mm) e Cariré (14,1 mm).

Fortaleza amanheceu com tempo nublado e com registro de chuvas rápidas. Na capital, o maior registro foi no Posto Pluviométrico do Bairro Pici com 8,4 milímetros. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologista (Inmet) para Fortaleza para esta quinta-feira é de tempo nublado com pancadas de chuva isolada. A máxima será de 31ºC e mínima de 24ºC.

10 maiores chuvas por posto no dia:

Brejo Santo (Posto: Brejo Santo) : 43,0 mm Brejo Santo (Posto: Poco Do Pau) : 27,0 mm Coreaú (Posto: Sitio Urubu) : 20,0 mm Sobral (Posto: Sinha Saboia) : 19,5 mm Mauriti (Posto: Mauriti) : 18,6 mm Aracoiaba (Posto: Aracoiaba) : 14,6 mm Cariré (Posto: Juca) : 14,1 mm Milagres (Posto: Sitio Saco) : 12,4 mm Reriutaba (Posto: Amanaiara) : 12,0 mm Tejuçuoca (Posto: Tejucuoca) : 12,0 mm

Previsão para os próximos dias

Quinta-feira (13):

Predomínio de nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões.

Sexta-feira (14):

Predomínio de nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões.

Sábado (15):