Bombeiros tentam há dois dias apagar incêndio em área rural de Barro, no Centro-Sul do Ceará

Um equipe do Corpo de Bombeiros tenta, há dois dias, apagar focos de incêncio numa área de vegetação na área rural da cidade de Barro, na região Centro-sul do Estado. As chamas, segundo o órgão, têm de médias a grandes proporções. Os trabalhos para controlar o fogo foram iniciados no domingo (15) e continuaram na manhã desta segunda-feira (16).

Segundo os bombeiros, o incêndio pode ter sido causado após um agricultor, ao tentar fazer a limpeza de um terreno, atear fogo e as chamas saírem de controle. Segundo o tenente-coronel Agnaldo Viana, comandante do 5° Batalhão do Corpo de Bombeiros, para fazer a limpeza por meio de queimada, os agricultores devem procurar algum órgão competente para aprender a técnica correta.

De acordo com uma pessoa que mora no local, as chamas altas assustam as pessoas da cidade, mas ningúem ficou ferido. "Fogo muito alto. As chamas ainda estão muito altas, atingindo os distritos de Monte Alegre e Cuncas. Muitos moradores, assustados, pedem socorro por todas as redes sociais, pois o fogo assusta", relatou na manhã desta segunda Eduardo Sousa, morador do Barro.