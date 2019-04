Bombeiros registram dezenas de queimaduras de águas-vivas em banhistas em Jericoacoara

Dezenas de banhistas sofreram queimaduras após entrarem em contato com águas-vivas na praia de Jericoacoara, no litoral oeste do Estado, nesta sexta-feira (19). Os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros registraram pelo menos 25 ocorrências.

De acordo com o primeiro-tenente José Guilherme Veras Neto, do Estado-Maior da Operação Semana Santa, a incidência dos acidentes tem relação com o período chuvoso. “Provavelmente o fato se deve ao aumento da população desse animal em decorrência do acúmulo de matéria orgânica no mar nesse período chuvoso", explica.

Conforme o primeiro-tenente, os militares estão de prontidão nos quatro postos extraordinários em operação na região e têm procurado intensificar as ações preventivas, além de contarem com o apoio de viaturas de Resgate da Corporação no local para atenderem as vítimas.

Além dessas medidas, José Guilherme Veras ressalta que é importante contar com a cooperação dos banhistas. “Precisamos contar com a compreensão das pessoas quanto aos riscos envolvidos e a necessidade de se precaver de um problema perfeitamente contornável”, afirma.

Como se proteger

O Corpo de Bombeiros recomenda que os banhistas adotem algumas medidas para evitar o ataque de águas-vivas. Entre elas estão:

- Perguntar ao guarda-vidas se há incidência desses animais no local onde deseja tomar banho. Se houver, evite entrar no mar.

- Se você for queimado, saia imediatamente da água e lave o local apenas com água do mar, sem esfregar as mãos na área afetada. A única outra substância recomendável para se colocar na área atingida é o vinagre, que neutraliza a ação da toxina.

- Nunca toque nos animais, nem mesmo naqueles que estejam mortos na areia da praia.

- Caso haja grande área de queimadura, ou se surgirem sintomas como vômitos, náuseas, câimbras musculares ou dificuldade para respirar, é recomendado que se busque uma unidade de saúde para tratamento específico.