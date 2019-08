Bombeiros realizam resgates de vaca e coruja no interior do Ceará

Bombeiros realizaram dois resgates de animal na noite desta segunda-feira (5), em duas cidades do interior do Ceará. Em Limoeiro do Norte, uma vaca foi resgatada de um fosso, após cair em um canal. Já em Morada Nova, uma coruja foi retirada de uma rede de campo society.

Para fazer a remoção da vaca que caiu em um canal de irrigação, os profissionais usaram um tripé com sistema de vantagem mecânica, com três cordas, quatro mosquetões, uma fita plana e duas polias oscilantes. Após o resgate, o animal foi entregue ao proprietário, que mora na zona rural de Limoeiro do Norte.

Coruja é retirada de rede de campo de futebol society, em Morada Nova Foto: Divulgação/Bombeiros/CE

Uma coruja ficou presa nas redes de um campo de futebol society no Bairro GranVille, em Morada Nova. Para retirar a ave das redes, os bombeiros utilizaram uma escada prolongável estaiada com corda, com quatro pontos fixos de ancoragem humana. Após desvencilhada da rede, o animal foi devolvido ao seu habitat natural.