Bombeiros capturam jiboia de 1,5 metro na zona rural de Russas

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros capturou uma jiboia de 1,5 metro no Distrito de Flores, em Russas, interior do Ceará.

A cobra estava em uma área verde bem próximo à residência de um morador da região. Depois de ser resgatado, o animal foi devolvido ao habitat natural.

A orientação do Corpo de Bombeiros à população é não tentar capturar o animal, mesmo não sendo uma cobra venenosa. O mais prudente é ligar para o número 193.



A espécie

Podendo chegar até quatro metro de comprimento, a jiboia pertence à família Boidae, na qual estão as espécies não peçonhentas. Ela pode ser encontrada em quase todos os biomas brasileiros. As jiboias perdem em tamanho, no Brasil para a Sucuri.