Bombeiros, agentes de trânsito e segurança orientam população para manter isolamento social

Nas cidades polos regionais do interior cearense, agentes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Guarda Municipal e do Trânsito realizam trabalho de orientação aos moradores para que permaneçam em suas casas e mantenham distância em filas nos bancos e casas lotéricas.

Na cidade de Sobral, na região Norte do Estado, duas viaturas do Corpo de Bombeiros mantêm o serviço de recomendação aos moradores. Usando um sistema de som da própria viatura, eles dão o aviso: “O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará pede à população que evite aglomerações nos estabelecimentos bancários. Por favor, para sua segurança pedimos que voltem para casa. O momento é de conscientização. Faça a sua parte. Ajude a prevenir e a controlar o coronavírus. Vocês sempre podem contar com o Corpo de Bombeiros. Podemos contar com vocês?”

Em Juazeiro do Norte, uma viatura de fiscalização do trânsito também realiza trabalho semelhante. Eles percorrem ruas da cidade e, em vários momentos, param em frente às agências bancárias, onde há maior aglomeração. As pessoas são orientadas a manter distância mínima de 1,5 metro.

Na cidade de Iguatu, polo da região Centro-Sul, agentes da Guarda Municipal e do Departamento Municipal de Trânsito diariamente fazem o serviço de orientação aos moradores. “Às vezes não é fácil porque as pessoas parecem não se importar com a gravidade da situação e assim que a gente dá às costas, voltam a se aglomerar”, pontuou o diretor do Demutran, Jackson Barbosa.