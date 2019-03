Bloco das Virgens abre o carnaval no Crato

O tradicional Bloco das Virgens deu início na tarde desta sexta-feira (1º) ao carnaval no Crato.

O bloco é conhecido por contar com a presença de homens vestidos com roupas femininas. A folia, contudo, também conta com grande presença de mulheres e crianças.

Segundo a organização do evento, o público estimado neste ano foi de 20 mil pessoas.

Um palco foi preparado em frente ao Estádio Municipal Governador Virgílio Távora, o Mirandão, para dar suporte aos foliões na concentração. Dois trios elétricos seguiram o percurso com os brincantes pelas ruas do Crato.

Pedro Lucas, Gabriela Neves e Letícia Araújo escolheram as fantasias de Jason do filme, Sexta-Feira 13, Batgirl e Mulher Melancia para se divertir na concentração do bloco.