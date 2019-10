Belchior ganha estátua de bronze em Sobral

Uma estátua forjada em bronze e com peso de 204 quilos será inaugurada na noite desta terça-feira (29), em Sobral, como homenagem póstuma ao cantor e compositor sobralense Belchior. Se vivo fosse, o artista teria completado no último dia 26 de outubro, 73 anos.

O monumento, instalado em frente ao Theatro São João, vai ser inaugurado oficialmente durante a mostra “Para Belchior com Amor”. A solenidade contará com grupos da Escola de Música de Sobral, que apresentarão canções do artista, como “Apenas um rapaz latino-americano”.

O artista plástico Murilo Sá Toledo, natural do Estado de São Paulo, foi o responsável pela confecção da estátua que levou seis meses para ficar pronta. “É um processo delicado e feita em várias etapas. Primeiro ela é feita na argila, depois moldada em silicone e gesso. Posteriormente, a peça é forjada em bronze”, detalhou o profissional que também confeccionou o monumento do cientista Albert Einstein.

“É uma honra muito grande, para mim, enquanto artista, fazer estátuas de duas pessoas que muito admiro, pois eles ultrapassaram suas profissões por possuírem uma sensibilidade social muito grande”, completa Murilo, que trabalha com artista plástico há 30 anos.

O valor da obra, encomendada pela Prefeitura de Sobral, não foi revelada.