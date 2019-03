Barreira tem maior chuva do Ceará entre domingo (10) e segunda (11)

Balanço da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), divulgado na manhã desta segunda-feira (11), apontou que, entre o início de domingo (10) e esta segunda, o município de Barreira, no Maciço de Baturité registrou os maiores números de chuva no Estado: foram 52 mm. Enquanto isso, em Fortaleza, a fundação registrou apenas 24,4 mm.

Choveu em pelo menos 48 municípios do Ceará. Houve precipitações em Viçosa do Ceará com 47 milímetros e Ocara com 42 milímetros.

Previsão para segunda-feira (11):

Nebulosidade variável com chuva isolada no Litoral de Fortaleza e no Maciço de Baturité. Nas demais regiões, há possibilidade de chuva.



Previsão para terça-feira (12):

Nebulosidade variável com chuva isolada no litoral e no Maciço de Baturité. Nas demais regiões, há possibilidade de chuva.



Previsão paraquarta-feira (13):

Nebulosidade variável com chuva isolada em todas as regiões do estado.

Mais dois açudes ganham aporte de 100%

Subiu para 12 o número de açudes no estado que estão com 100% do volume.

O açude Cauhipe, no município de Caucaia, e o Açude Diamantino II, em Boa Viagem, sangraram nesta segunda-feira (11), segundo dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). Dezessete açudes do Ceará estão com capacidade acima de 90%.

Os açudes que estão com 100% de sua capacidade são: