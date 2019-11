Barreira de contenção na foz do Rio Jaguaribe deve ser finalizada nesta sexta-feira (8)

A foz do Rio Jaguaribe deve receber a terceira rede de contenção para barrar a chegada do óleo que invadiu mais de 340 localidades em nove estados nordestinos, até esta sexta-feira (8), segundo a Secretaria do Meio Ambiente do Estado. A segunda parte da contenção foi instalada nesta quarta-feira (6). Juntas, as três redes somarão 200 metros de extensão em uma área estratégica para a preservação de comunidades e ecossistemas cearenses.

As redes possuem boias que ficarão na superfície e malha de até quatro metros de largura. Duas já estão no local e a terceira está sendo produzida - processo mais demorado. Segundo o secretário do Meio Ambiente do Ceará, Artur Bruno, a mancha é densa e, por isso, precisa de profundidade.“Ela pode vir a se posicionar até meio metro abaixo da superfície. Por isso, a rede precisa desta profundidade”, explica.

O Jaguaribe é o rio mais extenso do Estado, somando 633 quilômetros pelo território cearense. Pela importância econômica e social que exerce, conta com um tráfego constante de turistas e pescadores. Neste cenário, a Colônia de Pescadores e a Secretaria de Meio Ambiente de Fortim optaram por subdividir a barreira em três partes, sendo que duas destas já estão instaladas.

Rio Curu

Além disso, uma barreira também deve ser instalada na foz do Rio Curu, que abastece seis cidades do Ceará: Paramoti, General Sampaio, Apuiarés, Pentecoste, São Luís do Curu e São Gonçalo do Amarante. O plano de contenção foi definido em outubro pelo Governo do Estado e deve evitar que o óleo cru chegue aos rios Curu e Jaguaribe. A água dos rios é usada na irrigação e consumo humano e de animais, o que agravaria o desastre ambiental.