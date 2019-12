Barco com seis tripulantes que partiu do porto de Itarema segue desaparecido há cinco dias

A embarcação de pesca com seis tripulantes que saiu no Porto dos Barcos, em Itarema, no Ceará, segue desaparecida desde a última segunda-feira(16). Neste quinto dia de buscas, um avião da Força Áerea Brasileira (FAB) passou a auxiliar a Marinha do Brasil na procura aos pescadores.

No seu último contato com a terra, a localização do barco Isan Maru III indicava que ele estava a 193 km da Vila de Jericoacoara.

Além do Avião da FAB, o trabalho de buscas, liderado pelo Comando do 4° Distrito Naval, conta com o Navio Patrulha Bracuí e uma aeronave da Marinha.

Os navios mercantes que passam pela área também podem contribuir com as buscas. Em caso de alguma informação, a Marinha pode ser contatada pelo Disque Emergências Marítimas e Fluviais, no telefone 185.