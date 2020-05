Barbalha, Crato e Juazeiro estão com inscrições abertas para apresentações artísticas online

Com a pandemia da Covid-19, as secretarias municipais de Cultura de Barbalha, Crato e Juazeiro do Norte lançaram editais distintos para artistas locais, com propósito de incentivar e gerar renda neste período de isolamento social. As três propostas contemplam diversas linguagens artísticas, onde deverão compor uma programação de apresentações virtuais gratuitas para a população.

Em Crato, foi criado o projeto ‘Ô de Casa – 2020', que contempla artistas e trabalhadores locais da cultura, mediante a produção de apresentações em formato digital. As inscrições foram reiniciadas na última sexta-feira (22) e seguem até o próximo dia 5 de junho. O edital está disponível neste link.

Ao todo, serão selecionados até 80 artistas e protagonistas do saber cultural cratense (ou domiciliados no Município há pelo menos dois anos), que apresentem produção de material, em formato digital, de natureza artística e cultural, para constituir programação virtual.

Para o secretário de Cultura de Crato, Wilton Dedê, esse plano visa apoiar a classe artística cratense, como forma de diminuir os impactos nesse tempo de retração do mercado de trabalho. "Os artistas poderão produzir ‘lives’ nas linguagens de artes plásticas e visuais, artes cênicas, literatura, música, audiovisual e cultura popular tradicional", explica.

Em Juazeiro do Norte, foi criado o projeto ‘Cultura em Casa’, encerrou as inscrições no último domingo (24). As habilitações jurídicas e técnicas acontecem hoje e amanhã (26), enquanto a divulgação do resultado final será divulgado no dia 2 de junho.

A proposta é desenvolver uma programação especial de difusão em plataformas digitais, online e redes sociais, disponibilizando produções e conteúdos culturais e artísticos pela internet, de forma a viabilizar o trabalho e renda durante o período de distanciamento social. O edital os segmentos da literatura, artes cênicas, audiovisual, artes visuais, cultura tradicional popular, além de produção e técnico cultural.

Já em Barbalha, a Secretaria de Cultura e Turismo está promovendo o projeto Festejos Juninos On-line que vai promover uma programação durante as celebrações de Santo Antônio, São João e São Pedro. As inscrições seguem até o dia 28, por meio deste link.

Para se cadastrar, o interessado deve preencher uma pequena ficha com algumas informações pessoais e/ou do grupo e aguardar o resultado de uma análise que será feita pela coordenação do projeto. Os aprovados se apresentarão em dois momentos: de 30 de maio a 13 de junho e de 18 a 28 de junho de 2020.