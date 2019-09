Banhistas encontram substância oleosa na Praia de Paracuru; vídeo

Uma substância escura e oleosa foi encontrada por banhistas na Praia do Paracuru, litoral oeste do estado, no último sábado (21). O registro das manchas foi feito em vídeo, e mostra o oleo, bastante similar a piche, espalhado por vários trechos do local. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) coletou parte do material para descobrir do que se tratava. Na manhã desta segunda-feira (23), a Prefeitura Municipal enviou profissionais para retirar os resíduos da praia.

Um monitoramento ambiental foi realizado na área pela Cidade. "É um óleo grosso. Ele veio do oceano e ficou mais denso quando chegou na praia. Não é piche, é mais difícil de remover", explicou o diretor da Secretaria de Meio Ambiente do município, Juarez Gomes.

Ainda não é possível afirmar se a substância é originária do petróleo. A Petrobras informou que o material era de sua responsabilidade, mas coletou parte do resíduo para examiná-lo, esclareceu Juarez Gomes.

A estatal afirmou em nota que analisou a substância e chegou a conclusão de que ela não é produzida nem comercializada pela petrolífera. Também no comunicado, a empresa disse que realiza limpeza nas praias do litoral nordestino a pedido do Ibama. O trabalho é realizado pelas equipes do Centro de Defesa Ambiental da Petrobras nas praias indicadas pelo órgão ambiental.