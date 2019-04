Aumenta o risco de barragem transbordar em Granja; famílias são removidas

A barragem Lima Brandão, situada na cidade de Granja, na Região Norte do Ceará, está com nível em 3 metros e 50 centímetros acima do normal e corre risco de transbordar e inundar bairros do Município. O nível do Rio Coreaú, que corta nove cidades, inlclusive Granja, voltou a subir nesta madrugada de quinta-feira (4), com as chuvas na Serra da Ibiapaba. A Defesa Civil de Granja já retirou, pelo menos, 18 famílias, no entorno do rio, por causa do aumento do reservatório. As famílias foram removidas na quarta-feira (3) e estão abrigadas em casas de parentes.

As quatro comportas da barragem Lima Brandão foram fechadas na quarta-feira e reforçadas nesta quinta-feira, como medida para evitar o transbordamento. Segundo dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu 33 milímetros em Granja, entre as 7h desta quarta (3) e as 7h desta quinta-feira (4).

Moradores da cidade, segundo o coordenador do órgão, Francisco Aquino, devem receber apoio, nesta quinta-feira. “Vai ter uma ação social junto com a Prefeitura para distribuir cestas básicas para as famílias”, disse.

Ainda sobre a quantidade de famílias retiradas dos bairros Barrocão e Lagoa Grande, áreas de maiores risco no entorno da barragem, o coordenador informou que outras devem ter saído, mas não passaram pelo cadastro. “Nós temos mais famílias, mas isso aí a gente não tem como catalogar, nem dizer uma informação precisa, porque saem por conta deles e voltam por conta deles”, afirmou.