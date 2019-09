Áudio mostra momento em que piloto alerta torre de controle sobre falha em avião que pegou fogo

Um áudio entre o piloto do voo G3 1561, que saía de Juazeiro do Norte com destino a São Paulo, e a torre de controle, revela que o avião da Gol Linhas Aéreas cuja turbina pegou fogo na manhã desta segunda-feira (2) apresentou um problema técnico em um dos motores. O incidente ocorreu durante o procedimento de decolagem. O voo foi cancelado. Ninguém ficou ferido.

"Aparentemente nós tivermos dois problemas aqui, estouro de pneu com falha no motor direito. A princípio está tudo sob controle. Não sei se teremos condições de taxiar esse avião", diz o piloto no áudio. A companhia não confirmou problema no pneu.

A aeronave levava 154 passageiros, com origem no Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes. Alguns passageiros relataram que, ao entrar no avião, sentiram um cheiro de combustível na parte traseira da aeronave. No momento da decolagem, eles viram um clarão saindo de uma das turbinas.

'Pan-pan-pan'

Durante a comunicação com o órgão de controle de tráfego aéreo, o piloto do avião usa o termo "pan-pan-pan" para chamar atenção da torre. Segundo a companhia, se trata de um padrão da comunicação aeronáutica, usado como alerta.

A Gol afirmou, em nota, que a decolagem foi abortada e a aeronave retornou para avaliação da equipe de manutenção da companhia. De acordo com a empresa, os passageiros estão sendo acomodados em hotéis até que possam ser alocados em outros voos.

O fogo da turbina foi controlado pelo sistema preventivo da aeronave. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas, ao chegar ao local, o fogo já havia sido debelado.