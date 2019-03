Asamoah e La Máquina fazem a festa para o público em Aracati

Em mais um dia do Carnaval do Aracati na Avenida Coronel Pompeu, quem abriu a festança foi a banda Asamoah. O grupo musical reuniu canções de bandas nacionais aclamadas, como Natiruts, e grandes intérpretes da música brasileira, como Alceu Valença.

Os festejos iniciaram pouco após as 20h e, cedo, já foi possível observar que a rua principal lotou. Foliões de todas as partes foram conhecer o que a cidade que nasceu das charqueadas poderia oferecer no sábado de Carnaval.

As amigas Luana Andrade e Suely Sippl se fantasiaram de Chapeuzinho Vermelho Kid Junior

As amigas Luana Andrade, 15, e Suely Sippl, 30, estavam separadas por um oceano. Aquela, veio de Fortaleza, essa, da Alemanha; a folia de Aracati, porém, foi combinada para ser o local do reencontro. "A gente viu nas redes sociais que a fantasia estava em alta, achou bonita e resolveu vir assim", disse Luana, ao mostrar o capuz da roupa inspirada na personagem Chapeuzinho Vermelho. Para Suely, o carnaval de Aracati é "incrível e neste ano está maravilhoso".

O segundo bloco a passar pelo corredor de Aracati foi comandado pelo grupo La Máquina, a banda utilizou em seu repertório vários sucessos atuais de funk. Na apresentação, porém, o batidão nascido nas comunidades do Rio de Janeiro se transformou em axé baiano. O público seguiu o bloco desde a saída, na Praça da Igreja Matriz até o fim da primeira volta, na Igreja dos Prazeres.