Artefato explode embaixo de carro de diretor de rádio em Itapajé

Um artefato explodiu embaixo do carro do diretor de uma rádio na Rua Quintino Cunha, no Centro de Itapajé, na noite desta segunda-feira (25). O caso aconteceu por volta das 18h30min. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a Polícia Militar, o veículo pertence ao radialista Clésio Marques, diretor da Rádio Atitude e estava estacionado em frente a emissora quando a explosão aconteceu.

Com o impacto, o piso e o teto do carro foram danificados e os vidros do veículo quebrados. Um princípio de incêndio se formou na parte de baixo do carro, mas foi controlado pela população.

Segundo a polícia, investigações preliminares apontam que a carga explosiva tenha sido colocada na parte debaixo do carro. Membros do Grupo de Ações Táticas Operacionais (Gate) estiveram na cidade e será feita uma investigação para saber o tipo de artefato usado na ação. O caso será investigado pela Delegacia Municipal de Itapajé.

O radialista Clésio Marques se pronunciou sobre o ocorrido em uma rede social no fim da noite de segunda-feira (25). Ele afirmou que houve uma explosão no carro, mas o veículo estava vazio.

Ainda de acordo com Clédio, o carro foi periciado e as informações além das já confirmadas são apenas especulação. "A única certeza é que houve a explosão e que não há feridos, o resto é especulação".