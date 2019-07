Uma área de vegetação foi atingida por um incêndio, na noite desta quarta-feira (10), na localidade de Alto da Balança, que fica na zona rural de Quixadá, no Sertão Central.

Segundo o Corpo de Bombeiros, guarnições do município de Quixeramobim foram acionadas para realizar o combate às chamas, que se espalharam em direção a uma serra, no sentido do vento leste-oeste.

Ainda não há informações sobre as causas do incêndio, nem sobre feridos no local.