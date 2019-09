Área de vegetação de 200 hectares sofre incêndio, em Quixeramobim

Uma área de vegetação no distrito de Uruquê, em Quixeramobim, sofreu incêndio na tarde deste sábado (7). O fogo atingiu cerca de 200 hectares.

Segundo o corpo de bombeiros da região, foram necessários mais de 4 mil litros de água para conseguir conter as chamas, grande parte com a ajuda de bombas costais, ou seja, as carregadas nas costas pelos próprios agentes, devido a extensão do incêndio. Os trabalhos levaram cerca de cinco horas.

A região tem passado por casos de fogo em vegetação constantes. Segundo o corpo de bombeiros, todos os dias há duas ou três ocorrências, em função do período de baixa umidade, que deve seguir até dezembro.