Em Aracati, no litoral leste do Ceará, enquanto o ar quente cede para dar espaço à animação dos foliões, a cidade não para um segundo sequer.

Confira a programação completa do Carnaval de Aracati

Abrindo o Carnaval de 2019, a banda Los Kakos apresentou um repertório diversificado a fim de agradar a todos os públicos presentes na cidade na noite desta sexta-feira (1º).

Do hit Jenifer, do cantor Gabriel Diniz, à clássica Exagerado, eternizada por Cazuza, o grupo animou os brincantes que ainda chegavam ao corredor do Carnaval.

Os que lá estavam, pelo menos, aproveitaram cada instante cadenciado pelos ritmos que irão encher a folia do Município.

Para aguentar sete horas de diversão, porém, os foliões não investiram muito em fantasias, mas em adereços simples e roupas leves.

O segundo bloco da noite, comandado pela banda Amor a Mil, trouxe a chuva para o seu desfile. Embora a garoa tenha sido rápida, deu para refrescar quem já sentia o calor chegando devido a quantidade de pessoas que começava a lotar o Avenida Coronel Pompeu. O repertório do grupo teve como foco canções de bandas ou artistas famosos do axé brasileiro, como Chiclete com Banana e Ricardo Chaves.