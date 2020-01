Após chuvas, parte de cemitério cede em Canoa Quebrada

A encosta da falésia onde está o cemitério antigo de Canoa Quebrada, em Aracati, a 150 km de Fortaleza, deslizou devido a fortes chuvas no município na manhã desta sexta-feira (31).

Segundo um morador do local, as chuvas removeram a terra e expuseram ossadas. "As chuvas estão prejudicando o cemitério, haja vista que esse problema já é antigo. Mas o que é lamentável é porque realmente as catacumbas que estão perto de onde está passando a água estão sendo escavadas. E já estão prestes a cair outras também", disse um morador.

Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, o secretário de Infraestrutura da cidade, Marcos Cavalcante de Souza, informou que a prefeitura está ciente do fato e que, desde a quinta-feira (30), foi montada uma comissão para serem avaliadas e decididas as providências que serão tomadas para a revitalização do cemitério.

Ainda conforme o secretário, a comissão que vai trabalhar no local é composta pelo secretário de infraestrutura, pela procuradora geral do município, secretária do meio ambiente, representantes do Instituto de Qualidade do Meio Ambiente (Iquama), casa civil, secretária de turismo, um geólogo, técnico em edificações e engenheiros civis e ambientais.