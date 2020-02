Apenas 20 cidades cearenses apresentam chuva abaixo da média em fevereiro

O primeiro mês da quadra chuvosa no Ceará trouxe alívio para o sertanejo. A tendência é que este fevereiro seja o mais chuvoso dos últimos dez anos. Até esta quinta-feira (27), a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) já observou o acumulado de 187.6 milimetros.

No entanto, apesar dos bons volumes, em alguns municípios cearenses a chuva ainda está abaixo da média histórica.

Das 184 cidades do Estado, 20 apresentam pluviometria abaixo do esperado para o mês. O caso mais extremo é em Guaramiranga que, segundo dados oficiais da Funceme, ainda não choveu em fevereiro. No lado oposto da tabela, está Moraújo, cidade do Litoral Norte.

O Município foi, até agora, o que recebeu o maior volume de chuvas no mês. O observado de 536 milimetros representa 191.7% acima da média histórica (183.7 mm).

Últimas horas

Entre as 7 horas de quarta-feira (26) e 7 horas desta quinta (27), a Funceme observou pluviometria em mais de 50 municípios. O maior volume foi verificado em Baixo (62 mm), seguido por Ipaumirim (60 mm), Cedro (43 mm), Canindé (35 mm) e Aurora (34.2 mm).

Para os dois próximos dias (28 e 29) a previsão, conforme o órgão meteorológico é de nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões do Ceará.