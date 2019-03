Amontada e Caucaia registram os maiores acumulados de chuva em 24 horas

Caucaia e Amontada registraram os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas, com 80,6 e 77 milímetros, respectivamente. Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O balanço parcial das 10h20 desta quinta-feira (7) aponta também que choveu em, pelo menos, 86 municípios do Estado.

Os dados correspondem às chuvas ocorridas entre as 7h da quarta-feira (6) e as 7h desta quinta. Ainda segundo a Funceme, a previsão é de céu nublado com possibilidades de chuva em todas as regiões do Estado durante a tarde e noite desta quinta-feira.

Outros municípios apresentaram chuvas com mais de 45 milímetros no Ceará: São Gonçalo do Amarante (74 mm), Paracuru (69,4 mm), Maracanaú (55 mm), Pentecoste (45 mm). Em Fortaleza, a chuva que alagou ruas durante a manhã de quarta acumulou apenas 30,2 milímetros.

Veja lista completa das 10 maiores chuvas por posto no dia

1- Caucaia (Posto Caucaia): 80,6 mm

2- Amontada (Posto Icaraí de Amontada): 77 mm

3- Caucaia (Posto Sítios Novos): 75 mm

4- São Gonçalo do Amarante (Posto Croatá): 74 mm

5- São Gonçalo do Amarante (Posto Sede): 72 mm

6- Paracuru (Posto Paracuru): 69,4 mm

7- São Gonçalo do Amarante (Posto Santo Amaro): 58,2

8- Maracanaú (Posto Maracanaú): 55 mm

9- São Gonçalo do Amarante (Posto São Gonçalo do Amarante): 49 mm

10- Pentecoste (Posto Casa de Pedra): 45 mm