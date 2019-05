Alunos empurram ônibus universitário após veículo quebrar, em Quixadá

Alunos da Universidade Federal do Ceará (UFC) e do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), ambos dos campi de Quixadá, precisaram empurrar o ônibus concedido pela prefeitura do município após o automóvel quebrar em um sinal próximo à Praça do Leão. O veículo faz transporte dos alunos para as universidades.

"Eu não estava no ônibus. Eu estava no semáforo parada no meu carro e presenciei tudo. Eu vejo a situação desses alunos todos os dias porque eu faço caminhada na praça que eles esperam o transporte. A situação é triste. Eles enfrentam uma fila imensa para pegar o ônibus", disse Francisca Gleiciane, que mora em Quixadá e presenciou o ocorrido.

De acordo com a Prefeitura de Quixadá, o problema foi rapidamente resolvido.

O prefeito do campus da UFC no município informou que a universidade apenas sugere à Prefeitura Municipal os horários que melhor condizem com as atividades acadêmicas, para que o itinerário dos ônibus seja organizado pela gestão de Quixadá.

"As vezes isso acontece. A prefeitura sempre manda um ônibus quebrado para fazer nosso transporte. Isso é um absurdo porque eles não se preocupam com a gente. O ônibus quebrou quando estava começando a fazer a primeira rota do dia. É muito triste esse compromisso que a prefeitura tem com a gente", disse um aluno do curso de Ciência da Computação da UFC, que preferiu não se identificar.