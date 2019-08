Alunas começam discussão pelas redes sociais e brigam na sala de aula em Caririaçu; veja vídeo

Alunos registraram o momento em que duas estudantes do 7° ano entraram em briga corporal, na última terça-feira (5), na escola de ensino fundamental Paulo Barbosa Leiteno, no município de Caririaçu, interior do Ceará. A discussão teria inciado através das redes sociais. O vídeo viralizou.

Nas imagens gravadas em um aparelho celular, as estudantes aparecem puxando o cabelo uma da outra enquanto colegas tentam separar a briga. Em nota, a escola Paulo Barbosa Leite informou que a discussão entre as alunas começou por meio das redes sociais. As estudantes chegaram a marcar um dia para brigarem na rua, mas uma delas não apareceu no horário marcado. As adolescentes concretizaram as ameaças dentro de sala de aula. A coordenação apurou ainda que a filmagem da agressão já havia sido combinada entre os colegas e uma das jovens.

Segundo a Secretaria de Educação de Caririaçu, a escola Paulo Barbosa Leite junto ao Conselho Tutelar ouviu os pais e as estudantes sobre o caso. A coordenação da instituição optou por seguir o regimento interno e suspender as alunas por três dias. Ainda segundo a Secretaria de Educação, uma das mães conversou com o órgão sobre a possibilidade da filha trocar o turno da escola.

Um caso semelhante aconteceu em julho de 2019, também no município de Caririaçu, na escola Julita Farias. A professora filmou o momento em que uma criança foi pisoteada por colegas de turma. A Secretaria de Educação afastou a educadora de sala de aula por omitir socorro a vítima. A Polícia Civil de Caririaçu instaurou um inquérito para investigar esse caso. A Secretaria de Educação do município negou que os casos de agressão entre alunos seja recorrente.