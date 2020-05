Altaneira registra primeiro caso de Covid-19; apenas dois municípios cearenses seguem sem a doença

A Secretaria de Saúde de Altaneira confirmou, na noite desta quinta-feira (28), o primeiro caso de Covid-19 no Município. A paciente, uma idosa de 70 anos, hipertensa, está em tratamento domiciliar, quadro clínico estável, sem critérios para hospitalização. Com isso, apenas os municípios de Granjeiro, também na região do Cariri, e Baixio, na região Centro-Sul, seguem sem registro da doença no Ceará.

Em nota, a pasta confirmou o primeiro caso da doença, explicando que esta paciente chegou ao Hospital Municipal Euclides Nogueira Santana ontem (28). Após constatar a não necessidade de internação, ela e sua família passaram a ser monitoradas por uma equipe da Saúde.

CE tem menor taxa de contágio do País e estabiliza curva de Covid-19

Até agora, Altaneira teve 23 casos suspeitos e todos foram descartados. No entanto, 30 pessoas estão mantidas em isolamento por 14 dias através termo de compromisso, já que vieram de outras cidades para visitar o Município.

Para conter o avanço da doença, a Secretaria Municipal de Saúde adotou barreiras sanitárias na entrada da cidade por regime de 24 horas para ter mais rigidez nas ações. Com 7.586 habitantes, Altaneira tem apostado nas ações de prevenção. Todos os pacientes com sintomas respiratórios foram direcionados ao Hospital Municipal.

Outra medida foi proibir a entrada de vendedores, os chamados “crediaristas”, que viajam pelas cidades. O estabelecimento que receber qualquer um deles está sujeito à multa entre R$ 200 a R$ 2 mil e ter seu alvará suspenso.