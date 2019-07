Alceu Valença comanda contagem regressiva para os 246 anos de Sobral

A Princesa do Norte, como é chamada carinhosamente a cidade de Sobral, comemora os 246 anos nesta sexta-feira (5), porém, a comemoração deu início nesta quinta (4), com a 3º Edição da Virada Cultural. Com 12 horas de atividades artístico-culturais, a programação iniciou já pela manhã com música, teatro, dança, circo, cultura popular, artes visuais, além da feira de gastronomia.

Vários espaços da cidade vão receber a programação especial: Beco do Cotovelo, Mercado Central, Casa da Cultura, Praça Caiçara, Praça do Pirulito e Praça São João. Palco foram montados em pontos turísticos da cidade, como o Palco Sumaré, ao lado da Igreja, Palco Cohab II, em frente à Estação da Juventude Pe. Albani, Palco Belchior e Palco Arco, que recebe as principais atrações da noite, montado no Boulevard do Arco.

A programação musical começa a partir das 21 horas, no palco Boulevard do Arco, com o show “Eu amo Sobral”, com artistas locais e nacionais que farão uma homenagem à cidade. O ponto alto da festa é a apresentação de Alceu Valença, que sobe no Palco Arco às 23h45. O cantor vai comandar a contagem regressiva para os 246 anos de Sobral. Após a saída do paraibano, a programação continua com outras apresentações musicais.

A concentração do tradicional cortejo cultural acontece às 20 horas, na Praça São João, com destino ao palco Boulevard do Arco, onde acontece os shows sas principais atrações. A Virada Cultural 2019 é uma realização da Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer (Secjel) e do Instituto Ecoa.

Programação da Virada Cultural

Palco Caiçara - Praça Mais Infância

17h - Grupo Brinqueducirco

18h - Taffa Teixeira



Palco Sumaré - Ao lado da Igreja

17h - Arena Infantil (pula-pula, pintura em gesso, piscina de bolinha)

18h - Tio William



Palco Cohab II - Em frente à Estação da Juventude Pe. Albani

17h - Arena infantil (pula-pula, pintura em gesso, piscina de bolinha)

18h - Lápis de Cor



Palco Expectativa - Praça do Pirulito

17h - Arena infantil (pula-pula, pintura em gesso, piscina de bolinha)

18h - Bilididum



Theatro São João

18h - Pocket Show “O Bichão”

19h - Street Dance “Através do Espelho”



Casa da Cultura

8h às 21h - Exposições “O Entre” e “Sob o céu de Sobral”



Praça São João

16h às 22h - Exposições "Objeto indireto", "Percepções" e "A Cidade e a Luz"

20h às 21h - Cortejo (Praça São João – Arco) com representantes da cultura popular: Boi Caiçara e Boi Paz no Mundo, Quadrilha Luar do Sertão (campeã do festival municipal 2019), Escola de Samba, trupe de circo, Fanfarra Bloco Matracas do Acaraú, Capoeira Brasil e Hip-Hop.

Palco Belchior - Boulevard do Arco

17h - Feiras gastronômica (food truck) e Criativa

20h - Renne Django e convidados



Palco Arco - Boulevard do Arco

21h - Show “Eu amo Sobral”

23h45 - Alceu Valença

2h20 - Las Tropicanas

3h20 - Angela Noeme