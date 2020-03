Agricultor é preso suspeito de matar ex-mulher a facadas em Sobral

Um mulher de 47 anos foi assassinada a facadas pelo ex-marido, na tarde desta segunda-feira (2), no distrito de Baracho, em Sobral no norte do Ceará. O suspeito, que não aceitava o fim da relação, foi preso ainda durante a tarde na localidade de Pau D'Arco.

Segundo a polícia, Francisco Sousa Machado, de 46 anos, se dirigiu até a uma lanchonete onde a vítima trabalhava e discutiu com ela. Ele ainda teve um lanche servido pela própria vítima antes de atacá-la e esfaqueá-la. Célia Sousa Cruz, de 47 anos, morreu no local.

De acordo com relatos de testemunhas, o suspeito ainda saiu pela rua dizendo que matou a ex-mulher. Ele foi detido na localidade de Pau D'Arco, no distrito de Sobral e confessou que praticou o crime por ciúmes e porque não aceitava o término da relação.

Francisco foi levado para a Delegacia da Defesa da Mulher e logo depois foi recolhido para a Penitenciária Industrial Rural de Sobral (Pirs).