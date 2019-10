Agricultor é achado morto na zona rural de Tamboril; familiares suspeitam de morte por choque

O agricultor identificado como Francisco Willamir de Sousa, de 26 anos, foi encontrado morto na tarde deste domingo, 20, na zona rural de Tamboril, no Sertão de Crateús. Familiares da vítima suspeitam que ele tenha levado um choque elétrico enquanto realizava o conserto de uma bomba d’água instalada em uma horta da família.

O corpo foi achado às margens de um açude no Assentamento São Manoel, onde o agricultor vivia com a família. Segundo parentes, Francisco saiu para regar a horta e não retornou. Os familiares, então, foram em busca do agricultor e encontraram o corpo da vítima já sem vida caído às margens do açude.

Ainda não se sabe se Francisco morreu em decorrência do choque elétrico ou por conta do afogamento. Se confirmada a causa da morte por choque elétrico, Francisco seria a terceira vítima este mês.