Agricultor cai em penhasco enquanto procurava por bodes em Umari, no interior do Ceará

Um agricultor caiu em um penhasco de cerca de 18 metros de altura quando procurava bodes que haviam desaparecido do rebanho dele no Sítio Trapiá, na zona rural de Umari, no interior do Ceará, na manhã deste sábado (11).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Jairo Pereira dos Santos, de 28 anos, subiu em uma parede de pedras e acabou se desequilibrando e caindo no penhasco. Moradores da localidade auxiliaram no resgate da vítima. Ele foi retirado do local seis horas depois. Ele estava consciente, mas com possíveis fraturas em uma das pernas.

Conforme o tenente-coronel Nijair Araújo, que trabalhou na operação, o local onde a vítima caiu é de difícil acesso."A vítima foi retirada com dois lances de rapel, cada lance com aproximadamente 100 metros", afirma.

Uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) auxiliou o Corpo de Bombeiros no resgate. Equipes da Polícia Militar e de atendimento médico do Hospital Regional de Icó também foram ao local.

Jairo Pereira foi conduzido na aeronave da Ciopaer para o Hospital Regional do Cariri, onde está sendo assistido por uma equipe médica.