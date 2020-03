Agência bancária é alvo de ataque criminoso em Morrinhos, no Ceará

Uma agência bancária ficou parcialmente destruída na madrugada desta terça-feira (3) após ser alvo de um ataque criminoso em Morrinhos, a 207 km de Fortaleza. A informação foi confirmada pela Delegacia Regional de Sobral, que informou ter recebido ligações de moradores relatando tiros e explosões no local.

A ação criminosa acontece quase dois dias depois do fim da paralisação dos policiais militares do Ceará. O motim durou 13 dias e chegou ao fim no domingo (1º), após os agentes aceitaram a proposta definida no mesmo dia pela comissão especial formada por membros dos três poderes no Ceará, assim como por representantes dos PMs.

Segundo testemunhas, cinco homens em um veículo chegaram em frente à agência e atiraram. Logo em seguida, foram ouvidos barulhos de explosões. As portas de vidro do estabelecimento foram quebradas e os caixas eletrônicos ficaram danificados. Os suspeitos fugiram em seguida. Não há informação se alguma quantia em dinheiro foi levada pelo grupo.

O Sistema Verdes Mares entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública para obter mais informações sobre o caso e aguarda resposta.

Ainda de acordo com a Delegacia Regional de Sobral, uma equipe do Comando Tático Rural (Cotar) da Polícia Militar do Ceará se dirigiu até o local

Outro ataque em dezembro

Em dezembro de 2019, uma outra agência banária foi atacada no município de Morrinhos. Na ocasião, um morador relatou que durante o ataque foram ouvidos tiros e explosões. “Toda ação durou cerca de cinco minutos, foi um terror total”, disse. Os suspeitos fugiram.