Adolescente é atingido por moto e jogado metros a frente em Mucambo; vídeo mostra atropelamento

Um adolescente de 15 anos foi atropelado por uma moto pilotada em alta velocidade e jogado metros a frente na entrada da cidade de Mucambo, Região Norte do Ceará. A colisão aconteceu na madrugada deste domingo (12) e foi registrada em vídeo. Apesar do impacto, o motociclista e o pedestre tiveram apenas ferimentos leves.

As imagens mostram o momento em que o adolecente atravessa a Avenida Antônio Ferreira Portela e, em seguida, é atropelado por um motociclista, que passa em alta velocidade. O estudante foi arremessado para a lateral da via.

O estudante informou para a equipe do Sistema Verdes Mares que tinha ido comprar um cigarro e na volta foi atingido.

A mãe conta que passou mal ao saber do acidente. "Minha reação foi nervosa, eu passei mal, fiquei internada. Fui ficar com ele e fiquei internada. Eu em uma cama e ele na outra. Ele está se recuperando, está tomando remédio para sarar e neutralizar a dor", disse Lucielma Paiva, mãe do estudante.

Ainda de acordo com Lucielma, os dois passaram a madrugada no hospital e foram liberados na manhã do domingo (12).

No momento do atropelamento, acontecia uma festa. Algumas pessoas no local socorreram o adolescente e o motociclista.