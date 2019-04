Açude transborda em Sobral; Ceará tem 31 reservatórios sangrando nesta quinta-feira (4)

O Açude Patos, no Município de Sobral, na Região Norte, transbordou nesta quinta-feira (4). Conforme com a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), o reservatório comporta 7,55 milhões de metros cúbicos de água. Ele foi o último a sangrar na região e o segundo reservatório do Município a atingir o volume total. Com isso, sobe para 31 a quantidade de açudes no Estado que atingiram 100% do volume total neste ano.

De acordo com os dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu em Sobral 445 milímetros no mês de março, quando o esperado é 189,7 milímetros. A precipitações observadas no mês passado foram 134,5% a cima da média histórica. Dos 155 açudes monitorados pela Companhia, um está com a capacidade acima de 90% e outros 83 estão com volume inferior a 30%.

Situação dos principais açudes

Os maiores açudes do Ceará, no entanto, seguem em situação crítica. O Castanhão, principal reservatório a abastecer a Região Metropolitana de Fortaleza (RFM), tem apenas 4,05 % da capacidade máxima. Já o Orós, segundo maior açude do Estado, tem 5,36% do volume máximo.

Açudes com volume total: