Açude Thomás Osterne, em Crato, apresenta seu melhor volume dos últimos oito anos 

O açude Thomás Osterne, mais conhecido como Açude Umari, em Crato, atingiu seu melhor volume dos últimos oito anos: 43,02%, segundo os dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). Em abril de 2012, o reservatório chegou a 43,40%. De lá para cá, sofreu uma queda considerável, tendo sua água direcionada, exclusivamente, para o consumo humano, diminuindo a produção agrícola na região, principalmente de arroz.

Segundo o gerente regional da Cogerh na Bacia do Salgado, Alberto Medeiros, apesar do bom volume, a água segue apenas para o consumo humano. Apenas numa próxima reunião do Comitê da Sub-Bacia, que ocorre a cada três meses, poderá ampliar o seu uso. “A próxima (reunião) estava prevista para junho, mas com a pandemia é difícil confirmar”, pondera.

Hoje, de acordo com Alberto, o Thomás Osterne é responsável pelo abastecimento do distrito de Ponta da Serra, maior do município do Crato, que possui cerca de 10 mil habitantes. Até ano passado, chegou a ofertar, por caminhões-pipa, água para localidades dos municípios de Tarrafas e Farias Brito. “Ali é muito importante, porque não é uma região com nascentes. É chamado de ‘sertão’, dentro do município”, completa.

O açude Thomás Osterne barra as águas do Rio Carás, um dos afluentes do Rio Salgado. Inaugurado em 1982, sua capacidade de armazenamento é de 28,7 milhões de metros cúbicos. No entanto, a última vez que o Thomás Osterne sangrou foi em 2009. Antes disso, também ultrapassou o volume máximo nos anos de 2008, 2004 e 1985.

No período que apresenta maiores volumes, o reservatório é responsável pela irrigação e perenização do Vale do Carás, onde estão um dos solos mais férteis do Cariri, que vai do Crato a Missão Velha. A região já foi marcada pela produção de arroz. Em 2004, a área plantada no município ultrapassava 800 hectares e foi colhido 1.045 toneladas do grão.

Ceará

Restando pouco mais de um mês e meio para o fim da quadra chuvosa no Ceará, o Estado apresenta 31 reservatórios sangrando, outros oito com volume acima de 90%. Por outro lado, 57 açudes estão com volume inferior a 30%. O volume percentual médio dos 155 reservatórios monitorados pela Cogerh é de 28,7%.