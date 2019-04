Açude em Tamboril sangra e vira atração para moradores da região

O açude de Sucesso, localizado na zona rural de Tamboril, no Interior do Ceará, começou a sangrar na tarde do último sábado (20), após fortes chuvas atingirem a região. O reservatório virou atração para os moradores e turistas que desejam se refrescar na região.

De acordo com a Companhia de Gestão de Recurso Hídricos do Ceará (Cogerh), o açude de Sucesso é o 33º a sangrar no Estado. Ele tem 6,60 milhões de metros cúbicos de capacidade.

Antes dele, o último reservatório a atingir 100% de sua capacidade no Ceará foi o açude Santo Antônio de Russas, no município homônimo, no dia 5 de abril deste ano. Ainda conforme a Cogerh, 36 açudes do Estado estão com volume acima de 90%.

Apesar dos aportes registrados durante o período chuvoso deste ano, o volume de águas nos maiores reservatórios cearenses continua baixos.

O Castanhão, por exemplo, está com 5,22% da sua capacidade. Ele é o maior reservatório do Estado e um dos responsáveis pelo abastecimento da Capital e Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Devido ao seu nível crítico, na última quarta-feira (17), a transferência de água do Castanhão para Fortaleza e RMF foram suspensas pelo Estado até o dia 30 de junho. O procedimento é feito todos anos pela Cogerh, para aumentar o volume de água acumulada no reservatório.

O segundo e o terceiro maior açude do Estado também estão com nível crítica. O Orós está com 8,56% da sua capacidade, enquanto o Banabuiú tem 7,58%. As dados foram retirados do Portal Hidrológico do Ceará na noite deste domingo (21).