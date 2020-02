Acidente entre carro e moto mata duas pessoas e deixa um ferido, na CE-505, em Aracati

Um homem e uma mulher morreram em um acidente envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta, na madrugada deste domingo (16), na CE-505, em Aracati, litoral leste do Ceará.

De acordo com testemunhas, o veículo vinha trafegando na contramão da rodovia quando colidiu de frente com a motocicleta. Os ocupantes da moto teriam sido arremessados para a margem da pista.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a colisão frontal aconteceu no Km 3 da CE-505 por volta de meia-noite e meia. O trecho é de faixa contínua e não permite ultrapassagem. A mulher e o homem, que não tiveram os nomes divulgados, morreram no local.

O motorista do carro foi socorrido inicialmente para a Unidade de Pronto Atendimento de Aracati e, devido à gravidade dos ferimentos, teve que ser transferido para o IJF, no Centro de Fortaleza. O hospital não informou o estado de saúde do paciente.