Acidente com micro-ônibus escolar deixa crianças feridas, em Forquilha

Um micro-ônibus escolar da Prefeitura de Sobral tombou na manhã deste sábado (13) em Forquilha, por volta das 11h30. O veículo conduzia crianças e adolescentes que voltavam de um evento esportivo entre escolas da região, quando o motorista perdeu o controle do veículo em uma curva em Forquilha.

De acordo com o motorista do veículo, nenhum dos passageiros usava cinto de segurança. Dentro do micro-ônibus estavam, além dele, 12 crianças e outros dois adultos. O motorista ainda informou que a documentação do veículo estava irregular.

A Secretaria de Educação de Sobral informou que o Samu esteve no local do acidente prestando atendimento médico e encaminharam os estudantes para a Santa Casa e para o Hospital Regional Norte.

A Secretaria também informou que o Setor de Transporte Escolar está realizando o recadastramento de todos os veículos que fazem o transporte de estudantes e que tem realizado fiscalizações periodicamente em todos os veículos da frota.

A pasta ressaltou que está dando todo apoio e acompanhamento necessário para famílias das vítimas do acidente e que irá apurar as responsabilidades. "A Secretaria reforça o zelo e o cuidado com os alunos da rede e ressalta que todos os micro-ônibus da frota municipal contam com cintos de segurança e profissionais capacitados para atender os estudantes com conforto e segurança".

Segundo Deocleciano Araújo, coordenador das ambulâncias de Forquilha, pelo menos 14 crianças e adolescentes, além do motorista, estavam no micro-ônibus. Todos passam bem. Duas crianças tiveram ferimentos mais graves, mas já foram atendidas e estão fora de risco.