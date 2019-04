A CE-163, estrada que dá acesso às praias do Trairi, no Litoral Oeste do Ceará, abriu mais uma cratera. Desta vez, o trecho afetado fica no caminho da praia de Embuaca. Parte da via está bloqueada. O Departamento Estadual de Rodovias (DER) informou que está "mobilizando equipes para a rodovia".

O órgão recomenda que motoristas utilizem uma rota alternativa, por questão de segurança.

Segundo o secretário de turismo de Trairi, José Maria Teixeira, a causa do problema é semelhante a outros casos já registrados na mesma estrada. Uma lagoa que passa por baixo da estrada encheu com as chuvas e o asfalto cedeu.

“Uma lagoa que tem do lado vazou. No trecho que estourou hoje já tem bueiro, mas não aguentou o grande fluxo das águas. Choveu muito ontem e hoje, muito forte”, afirmou o secretário.

"Acesso a praias do Litoral Oeste do Ceará é bloqueado por nova cratera na CE-163" #DiáriodoNordeste pic.twitter.com/rEepSvLdKP — Diário do Nordeste (@diarioonline) 4 de abril de 2019

A via já havia sofrido consequências das fortes chuvas no último mês, quando três crateras abriram no trecho de acesso a Mundaú, uma das principais praias do município. O local passou por reparos, mas de acordo com o secretário as obras ainda estão em conclusão, já que as chuvas também afetaram os serviços de reparo.

O bueiro a que Teixeira se refere é a estrutura de manilha que fica sob o asfalto, usada para drenar as águas dos rios que vão escoar no mar. No trecho afetado em março, a solução encontrada foi justamente a construção de um bueiro. Neste último trecho em que o asfalto cedeu, como já existe a manilha, a solução será reforçar a estrutura, explicou Teixeira.

“Esse ano aumentaram as chuvas. É coisa da natureza mesmo, a gente não pode lutar contra isso”, acrescentou.