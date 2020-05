Acesso a Canoa Quebrada é bloqueado por moradores em protesto por barreira sanitária

Cerca de 80 moradores da praia de Canoa Quebrada, em Aracati, bloquearam a entrada que dá acesso ao local em um protesto realizado na noite desta quarta-feira (13). A ação, que impediu a entrada de pessoas não residentes, teve o objetivo de reivindicar a implantação de uma barreira sanitária permanente para conter a propagação da Covid-19 e solicitar que apenas moradores da comunidade, vítimas da doença, sejam enterrados no cemitério local.

Em nota, Prefeitura de Aracati afirmou que o controle do acesso ao município pelos moradores foi uma solicitação feita pelo prefeito Bismarck Lima em suas redes sociais, de que a comunidade ajudasse na fiscalização e impedimento do fluxo de turistas.

Madeiras, pedras, pneu e um até poste foram usados para bloquear parte da rodovia e impedir o tráfego de veículos na região. Na manhã desta quinta-feira (14), os moradores colocaram uma grade para restringir a entrada.

Nesta quarta-feira (13), a Prefeitura de Aracati divulgou o terceiro óbito pelo novo coronavírus. O paciente era morador de um abrigo e tinha 76 anos. A cidade tem 46 pessoas que testaram positivo para a doença, conforme a plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde, com dados divulgados nesta quinta-feira.

Moradores fecham entrada de Canoa Quebrada em protesto contra a falta de barreira sanitária e uso do cemitério local para vítimas da Covid-19. Ewerton da Silva Santos/VC Repórter

Sobre as barreiras sanitárias, a Prefeitura afirmou ao Sistema Verdes Mares que o local do protesto conta com a presença diária de agentes da Polícia Militar, Guarda Municipal e Polícia Rodoviária Estadual. O órgão não informou se vai adotar medidas de restrição nas entradas da cidade, e se limitou a pedir ajuda dos moradores.

"Temos outras entradas, diferentes da CE, que contamos com sua população para fazer o mesmo bloqueio. Evitando no entanto, a proibida aglomeração de pessoas como aconteceu desde ontem à noite em tal protesto", afirmou o órgão em nota.

Enterro de não residente

De acordo com uma moradora, que não quis se identificar, o protesto foi organizado após um corpo, suspeito de óbito pelo novo coronavírus, ser levado da sede de Aracati para enterrar no cemitério de Canoa. “Nosso cemitério é muito pequeno e não tem condições de receber os corpos da cidade, que possui um cemitério local. Por isso, queremos dar prioridade aos moradores daqui”, disse. O caixão onde o corpo estava foi levado por funcionários com roupas de higienização.

Sobre o caso, a prefeitura informou que a vítima enterrada em Canoa Quebrada não tinha moradia fixa e "merece tanto quanto qualquer pessoa e até membros desse protesto, um funeral digno". Questionado sobre a superlotação dos cemitérios, o órgão afirmou que já estavam sendo tomadas iniciativas para construção de um novo cemitério, independe da crise causada pela Covid-19.

A pasta também afirmou que a decisão de sepultar a vitima em Canoa Quebrada foi de um servidor, sem a autorização de superiores, e ressaltou que é um cemitério público.

A mulher também afirma que turistas continuam indo a Canoa, mesmo com o aumento da pandemia no Estado. “As casas de veraneio continuam recebendo pessoas de fora e queremos que o município tome alguma providência para proteger a nossa população”, relata.

O Estado do Ceará atingiu 109 óbitos confirmados por Covid-19 nas últimas 24 horas e bateu o próprio recorde - o total anterior era de 99, registrado no dia 2 de maio. A soma agora é de 1.389 mortes na pandemia do novo coronavírus, segundo dados da plataforma IntegraSUS, atualizada às 17h57 desta quarta-feira (13).

Fortaleza superou a marca de mil mortes por Covid-19, com 1.022 registros. A Capital tem 13.037 infectados.

Ao todo, 19.156 pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus no Estado, um aumento de 744 casos nas últimas 24 horas.