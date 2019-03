Acaraú e Região do Maciço de Baturité registram as maiores chuvas em 24 horas

A cidade de Acaraú, no Norte do Estado, e a Região do Maciço de Baturité registraram os maiores acumulados de chuvas do nas últimas 24 horas no Ceará. Os dados parciais foram divulgados às 9h pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A previsão para esta quinta-feira (21) é de eventos com chuva em todas as regiões do Estado.

Acaraú registrou o maior volume, com 72 milímetros. Na Região do Maciço de Baturité o destaque foi para o município de Palmácia com 64,6 milímetros e Ocara com 33,2 milímetros.

Previsão do tempo

A previsão para esta quinta-feira é de eventos com chuva. Na sexta-feira é de nebulosidade variável com possibilidade de chuva em todas as regiões.

Açudes sangrando

De acordo com o Portal Hidrológico da Companhia de Gestão e Recursos Hídricos (Cogerh), 19 açudes estão sangrando no Ceará. nesta quinta. Dentre eles, o açude São Pedro Timbaúba, em Miraíma, Região Norte do Estado. Outros 22 reservatórios estão com capacidade acima de 90%. Contudo, há 95 deles com volume inferior a 30%.