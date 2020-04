Acarape e Choró são selecionados para receber assessoria no combate a Covid-19

Os municípios de Acarape e Choró, no interior do Ceará, foram selecionados para receber assessoria técnica e especializada no gerenciamento do combate à pandemia da Covid-19. As duas cidades foram as únicas das 106 cearenses elegíveis selecionadas pelo Instituto Votorantim, um núcleo de inteligência social que atua com estratégias e projetos em vários estados brasileiros.

A assessoria começou no último dia 16 e permanecerá por quatro meses, podendo ser prorrogada, caso haja necessidade. No período, os municípios selecionados receberão apoio remoto e virtual com foco, segundo o Instituto Votorantim, em orientar as cidades em temas como governança de crise, comunicação e distanciamento, assistência, vigilância e impactos fiscais.

Municípios

“Tenho certeza que essa parceria vai gerar bons frutos. A gente espera que sejam criadas ferramentas, de acordo com a realidade da nossa população, e que consigamos otimizar de maneira mais eficiente a luta contra o coronavírus”, ressalta a secretária de saúde de Choró, Jamille Moura. A cidade conta, hoje, com 6 equipes de saúde da família, 1 de Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), 1 Centro de Reabilitação e 1 Hospital de Pequeno Porte.

Todos os equipamentos, segundo a Secretaria da Saúde municipal, atuando com equipe completa.

Já o município de Acarape dispõe de 7 equipes de saúde da família e uma unidade mista. “Esperamos que a assessoria do Instituto Votorantim possa solidificar as ações de enfrentamento ao Coronavírus a nível local, possibilitando uma atividade pautada no planejamento estratégico e alinhada às Diretrizes Nacional e Estadual”, afirma a secretária de saúde, Nathalie Milhome.

Seleção

O edital, que ficou aberto de 7 a 10 de abril, selecionou 20 municípios brasileiros com até 350 mil habitantes e com alto índice epidemiológico na disseminação do vírus. A definição desta situação foi dada a partir de estudo "Estimativa de risco de espalhamento da Covid-19 no Brasil e avaliação da vulnerabilidade socioeconômica nas microrregiões brasileiras", da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Segundo o estudo, a maior parte dos municípios cearenses, sobretudo no interior do Estado, está socialmente vulnerável.

Os critérios de seleção do Instituto Votorantim foram o Engajamento dos agentes públicos, governança da crise no município, capacidade de seguir as regras de isolamento social, integração e diálogo com União, Estados, outros municípios e região metropolitana, além da vulnerabilidade à pandemia. As prefeituras cearenses serão atendidas por consultores especializados na área de saúde e gestão pública para desenho de estratégias que atendam às suas especificidades.

Conforme o edital, as etapas de atendimento são: