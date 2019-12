Ação ambiental promove a soltura de 129 pássaros em Parambu, nos Inhamuns

Uma ação organiza pelos órgãos de preservação ambiental do Ceará e moradores do município de Parambu, no Sertão dos Inhamuns, rendeu frutos. Após um ciclo de palestras e ações de conscientização, a parceria tornou possível a soltura de 129 pássaros na manhã desta sexta-feira (6). Os animais foram apreendidos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e estavam no Centro de Triagem de Animais Selvagens (Cetas), em Maranguape, Região Metropolitana de Fortaleza.

Segundo Rômulo George de Sales e Silveira, analista ambiental do Núcleo de Educação Ambiental do Ibama, a área escolhida para a soltura é importante tanto para o combate ao tráfico de animais como para a manutenção das espécies. “É uma área riquíssima. Nós trabalhamos em duas vertentes, no combate ao tráfico e na conscientização da população local”, explica o representante. “O projeto começou no ano passado com várias oficinas e uma participação fantástica da comunidade”.

Ao longo do ano, oficinas, encontros e seminários foram desenvolvidos nas comunidades, assentamentos e instituições públicas localizadas em Parambu. O objetivo central das ações era refletir sobre a fauna da caatinga e sua importância ecológica e socioambiental na preservação do ecossistema. “Visa promover a reflexão coletiva e construção de ações educativas, de mobilização social no enfrentamento da problemática de captura e tráfico de animais silvestres”, ressalta Rômulo George.

Recinto de Pássaros

Os animais foram transferidos na última segunda-feira (2) e ficaram em um recinto no próprio Município até o momento da soltura. Composto por periquitos e canários, o grupo de pássaros foi acompanhado por técnicos do Ibama. “O mais importante é o significado desse recinto. Ele foi construído pela comunidade com apoio da Prefeitura. A ideia é que isso ocorra em Parambu e em outros municípios do Ceará. É um projeto já exitoso e queremos levar adiante”, comemora.