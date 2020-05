Abrigo de Quixeramobim tem 18 idosos com o novo coronavírus; dois foram internados

Em Quixeramobim, no Sertão Central, 18 idosos da Casa do Ancião Santo Antônio de Pádua estão com Covid-19. Uma funcionária da casa e uma 'irmã' da entidade filantrópica também testaram positivo para o novo coronavírus. As informações foram confirmadas por uma funcionária da instituição nesta quarta-feira (13).

Os 32 idosos do abrigo realizaram testes após uma idosa ter sido hospitalizada com os sintomas da doença. Dentre os 18 infectados, a primeira paciente e outro idoso estão internados no Hospital Regional do Sertão Central. A funcionária da Casa informou que o estado de saúde deles não é grave, mas que precisam de auxílio para respirar.

Os outros diagnosticados com a Covid-19 estão recebendo tratamento no abrigo. A funcionária e a integrante da entidade que também testaram positivo estão em isolamento obrigatório, recebendo tratamento em casa.

Outros 14 idosos, que testaram negativo, foram levados a outro abrigo da instituição, para evitar a contaminação.

A Secretaria de Saúde de Quixeramobim informou que está ciente das medidas tomadas pela instituição. A pasta informou que auxiliou no transporte dos idosos saudáveis para o outro abrigo, que ocorreu na quarta-feira (13).

Quixeramobim tem 93 casos confirmados e 4 óbitos pelo novo coronavírus, segundo dados da plafataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde, atualizados às 17h57 desta quarta-feira (13). No Ceará, são 1.399 mortes de pacientes com Covid-19. Ao todo, 20.405 pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus no Estado.