Abelhas atacam moradores em ruas do município de Milhã, no interior do Ceará

Abelhas atacaram moradores em ruas do município de Milhã, localizado a 304 quilômetros de distância de Fortaleza, neste sábado (13). A Avenida Doutor Wilson Pinheiro, no Centro, foi uma das vias invadidas pelo enxame, que causou transtornos na cidade. Os comércios da Avenida chegaram a ser fechados e as ruas ficaram vazias por causa da grande quantidade de abelhas nas vias.

De acordo com Luiz Rivando de Lima, secretário da Cultura, Turismo e Defesa Civil, duas pessoas foram socorridas em estado grave após passarem mal por causa dos ataques dos insetos. Os demais moradores atacados não precisaram de atendimento médico.

Conforme o secretário, a suspeita é que as abelhas estivessem alojadas em um prédio abandonado próximo a avenida.

Segundo o autônomo Rômulo Rennan Pinheiro, no momento dos ataques algumas pessoas que passavam pela avenida chegaram a abandonar os veículos e procuraram abrigo.

A situação foi controlada com a ajuda de apicultores da região, que fizeram a retirada do enxame das vias.