90 reservatórios ganham recarga de 33 milhões de m³ no Ceará; 17 açudes estão sangrando

Dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) mostram que 90 reservatórios do Ceará registraram aportes de quarta-feira (4) parta quinta-feira (5), conforme mais recente boletim do órgão. Segundo a Companhia, a recarga total nesse período foi de 33 milhões de metros cúbicos. No acumulado deste ano, a recarga já chega a 625,23 milhões de metros cúbicos.

Sangrias

O Estado contabiliza 17 açudes sangrando atualmente. O último a transbordar foi o Açude Gomes, localizado no município de Mauriti, na Região do Cariri do Estado.

Os açudes que estão acima de 100% de sua capacidade são: Gameleira (102,1%); Tucunduba (101,38%); Quandu (101,26%); Itapebussu (109,59%); Itaúna (100,87%); Jenipapo (100,08%); São Vicente (100,12%); Acaraú Mirim (103,64%); Tijuquinha (100,27%); Acarape do Meio (100,99%); Germinal (100,55%); São Pedro Timbaúba (100,43%); Várzea da Volta (102,64%); Colina (104,25%); Sobral (100,52%); Caldeirões (100%) e Gomes (100,26%).

Os maiores açudes do Ceará, no entanto, seguem em situação crítica. O Castanhão, principal reservatório a abastecer a Grande Fortaleza, tem apenas 2,96% da capacidade máxima. Já o Orós, segundo maior açude do estado, tem 4,75% do volume máximo. Ainda existem 89 reservatórios com os seus volumes abaixo dos 30%.

Sertão recebe chuvas

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou entre as 7h desta quinta-feira (5) e as 7h desta sexta-feira (6) chuvas em 76 cidades. Os maiores acumulados ocorreram em dois municípios localizados no Sertão de Crateús: Crateús (52 milímetros) e Quiterianópolis (49 milímetros). Houve chuvas também nas Regiões Norte e Ibiapaba: Meruoca (42 milímetros), Frecheirinha (35 milímetros), Tianguá (34 milímetros), Ubajara (33 milímetros) e Granja (32 milímetros).

10 maiores chuvas por posto no dia:

Crateús (Posto Ibiapaba) : 52 mm Quiterianópolis (Posto Baixio) : 49 mm Meruoca (Posto Meruoca) : 42 mm Frecheirinha (Posto Frecheirinha) : 35 mm Tianguá (Posto Pindoguaba) : 34 mm Ubajara (Posto Ubajara) : 33 mm Granja (Posto Timonha) : 32 mm Groaíras (Posto Capim 1) : 26 mm Coreaú (Posto Ubaúna) : 26 mm Cruz (Posto Cruz) : 25 mm



Previsão para os próximos os dias

Sexta-feira (6):

Predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões com eventos de chuva na Ibiapaba, no litoral norte, no Maciço de Baturité e na região Jaguaribana. Nas demais regiões, chuva isolada.

Sábado (7):

Nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões.

Domingo (8):