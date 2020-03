Nota de esclarecimento

Prezado assinante do interior do estado, o Diário do Nordeste comunica a você que, a partir do dia 17 de março de 2020, serão encerradas as atividades de entrega no litoral leste do estado*.

O conteúdo do Diário do Nordeste permanecerá disponível para acesso por meio das plataformas digitais. Caso seja de seu interesse, o valor da sua assinatura será ressarcido de forma proporcional, conforme contrato.

Esclarecemos que um representante do jornal entrará em contato com o assinante para esclarecer as condições de acesso às informações. Ficamos à disposição através do e-mail sac@svm.com.br e do telefone (85) 4001.9191 para tirarmos quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

Diário do Nordeste

*As entregas serão descontinuadas nas seguintes cidades:

ARACATI;

BARREIRA DOS VIANAS (ARACATI);

BEBERIBE;

CAPONGA (CASCAVEL);

CASCAVEL;

FORTIM;

MORRO BRANCO ( BEBERIBE );

PARAJURU (BEBERIBE);

PARIPUEIRA (BEBERIBE);

PINDORETAMA;

TAPERA (AQUIRAZ);

CANOA QUEBRADA (ARACATI);

GUANACES (CASCAVEL);

IGUAPE (AQUIRAZ).