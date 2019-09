Marcas para sempre: ex-votos representam a fé em Juazeiro do Norte

Diante de tantos relatos de devoção, cada lugar de Juazeiro do Norte guarda as "marcas" da fé deste povo. O maior símbolo são os ex-votos, que estão espalhados pela cidade e são responsáveis por impulsionar o artesanato de madeira no Município.

Os objetos são esculturas de partes do corpo que representam o membro em que foi curado, a "graça" alcançada pelos romeiros. Esta tradição secular é presente, principalmente, em três locais de Juazeiro do Norte.

O primeiro e mais antigo deles é a Casa dos Milagres, criado em 1936, dois anos após a morte do Padre Cícero. Com o falecimento do fundador de Juazeiro do Norte, aumentou a quantidade de promessas e relatos de graças alcançadas. Por isso, não havia um local adequado para o depósito, já que a Diocese não permitia a veneração do "Padim", que teve suas ordens suspensas após o "Milagre da Hóstia".

Os romeiros, no entanto, ignoravam tal determinação vinda do Vaticano. Foi após a morte do sacerdote que o imóvel, na Travessa Maria Gonçalves, no largo da Capela do Socorro, foi destinado para receber os objetos de fé dos romeiros. Em agosto de 2013, um incêndio consumiu boa parte de seu acervo, mas o local, considerado místico, foi reaberto em outubro daquele mesmo ano.

Outro prédio muito utilizado para deixar os ex-votos é a última casa onde morou o Padre Cícero antes de falecer, que fica localizada na Rua São José, 242, no Centro da Cidade.

Porém, é o Casarão do Horto, onde foi inaugurado o Museu Vivo, há 20 anos, que concentra o maior número de esculturas e símbolos destas promessas. Além das peças de madeira, fotos, discos e uma infinidade de objetos pessoais são deixados para representar a fé no patriarca do Nordeste.