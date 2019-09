Feirão Digital orienta moradores e oferece descontos em Sobral

A população de Sobral, na região Norte do Estado, recebe hoje (11), na Praça de Cuba, no Centro da Cidade, um Feirão de Tecnologia Digital em Antenas Parabólicas, promovido pela Globo. O objetivo do evento, conforme o diretor de projetos especiais da TV Globo, André Dias, é esclarecer os moradores do Município acerca das vantagens do sinal digital, além de facilitar o acesso aos kits tecnológicos por preços e condições de pagamento diferenciados. Esta é a 11ª cidade do Brasil a receber o evento.

"Queremos que as pessoas conheçam as vantagens do sinal digital. Elas podem ter melhor som e imagem com a mesma televisão, ainda que o aparelho seja antigo", pontua Dias. O sinal, ressalta o diretor da TV Globo, é totalmente gratuito. "Não há e não haverá nenhuma cobrança ou mensalidade para que a pessoa tenha um melhor sinal. O único investimento será a compra do kit. Depois dessa aquisição, será tudo gratuito", observa.

Para garantir preços e parcelamentos mais atrativos do que os praticados no mercado, o Feirão Digital vai reunir três dos maiores fabricantes das caixinhas digitais - como o equipamento é popularmente conhecido. "Aqui, a pessoa vai poder comprar em 10 vezes sem juros e, além disso, contará com ampla assistência do fabricante, que ensinará como instalar e operar o equipamento. Todas as dúvidas que possam existir serão tiradas", acrescenta Dias.

A manicure Helena Araújo já conta com o sinal digital em sua casa. Ela avalia positivamente a realização do evento promovido pela Globo e considera ser "necessário" que mais pessoas consigam ter acesso aos kits.

"A TV digital é importante até para que a gente receba melhor as informações. A notícia fica mais clara. A diferença é muito grande. A imagem não treme e o som é bem melhor. É bom não só para assistir a filmes e a novelas, mas também aos jornais. Então, quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor será. É um benefício que todos devem ter".

Programação

Durante o Feirão, que se estende até o próximo sábado, dia 14, haverá, ainda, treinamento de voluntários da Patrulha Digital, que tem o objetivo de transmitir informações sobre a tecnologia digital para o público e representantes de hospitais, escolas e hotéis da região Norte.

"Quem tiver interessado em conhecer melhor os aspectos da tecnologia digital para a recepção do sistema terrestre e das parabólicas, que permitem melhor recepção de som e imagem nos televisores, sem mensalidade, pode montar um grupo e ir até o estande, faremos um bate-papo explicativo", pontuou o diretor de projetos especiais da emissora, referindo-se ao Diálogos Digitais, que faz parte da programação do Feirão. O momento vai reunir representantes, moradores e segmentos institucionais da cidade.

Outro benefício para quem visitar o espaço, aberto das 9h às 17h, até sexta-feira, e das 9h às 14h no sábado, poderá conhecer e experimentar, gratuitamente por 30 dias, o Globoplay, a plataforma digital com streaming de vídeos sob demanda. "São mais de 400 filmes disponíveis na plataforma que também permite assistir a conteúdo oficial da emissora online", conclui.

Após Sobral, o Feirão Digital chega à cidade de Juazeiro do Norte, na região do Cariri cearense, entre os próximos dias 18 a 21. Até o fim do ano, o evento visita ainda outros 20 municípios dos estados da Bahia, Mato Grosso do Sul, Goiás e Santa Catarina.