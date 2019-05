Escolinhas de trânsito educam futuros condutores no Ceará

Neste mês em que ocorre a campanha internacional "Maio Amarelo", que tem por objetivo conscientizar a sociedade para a redução de acidentes de trânsito, duas ações educativas se destacam no interior do Ceará. Em Quixeramobim, no Sertão Central, e em Iguatu, no Centro-Sul cearense, escolinhas propõem educar as crianças para um trânsito seguro.

O esforço de cada unidade é para que os futuros condutores respeitem as normas de trânsito. Em Quixeramobim, a Escolinha implantada pela Autarquia Municipal de Trânsito (AMT), com recurso oriundo das infrações cometidas pelos condutores na cidade, possui espaço itinerante e lúdico, mas com a mesma estrutura existente na realidade cotidiana. O local estimula o aprendizado às regras de trânsito e alerta para a importância de cumpri-las. "O público-alvo são 13.700 alunos de 84 unidades escolares do Infantil e do Ensino Fundamental. O trabalho educativo é contínuo", pontua a presidente da AMT, Arlene Farias.

Aluna do 8º Ano na Escola Municipal Padre José Van Esch, Ellen Mara Carvalho, de 12 anos, aprovou a iniciativa e revela ter aprendido coisas que ela "nem imaginava ser regra". "A gente passa a ter conhecimento de diversas coisas e, após isso, vemos que muitos erram na rua", disse.

Com quase uma década dedicada à educação pública, o diretor da Escola de Ensino Fundamental Maria Carneiro, Maurício Pedrosa, ficou empolgado com os resultados alcançados com a sua turma de 603 alunos. "Esse processo educacional superou as expectativas com os nossos estudantes e esperamos no futuro mais condutores conscientes e responsáveis", ressaltou. A escolinha de Quixeramobim teve investimento de R$ 20 mil.

Futuros condutores

A Escola Municipal de Trânsito de Iguatu foi inaugurada recentemente e tem por objetivo iniciar a formação dos futuros condutores de carros e motocicletas. "É preciso começar cedo para que as crianças aprendam a importância do respeito às leis do trânsito e ocorra no futuro uma redução do número de acidentes", observou o secretário de Trânsito e Cidadania, Antônio Filho.

A unidade funciona em espaço verde, no horto municipal, antiga sede do Ibama. O primeiro contato dos estudantes é no anfiteatro. Um teatro de fantoches com o personagem 'Zé Sabido' anima e orienta as crianças.

O espaço dispõe de uma minicidade pavimentada, adaptada com sinalização horizontal e vertical, faixa de pedestre, semáforos, sala de aula, computadores com programas específicos de trânsito. "Oferecemos um programa lúdico e de aprendizagem", disse a assessora do Demutran, Lindovânia Araújo.

As crianças fazem festa ao permanecer na minicidade. Aprendem e brincam. "Aprendi que a gente tem de parar para as pessoas passarem na faixa", disse a aluna, Lícia Silva. "Já sei que o sinal vermelho é para os carros e motos pararem", contou o estudante David Rodrigues.

Além da escolinha, há também um ônibus com computadores que será uma unidade itinerante para reforçar a educação de trânsito seguro entre os alunos da rede municipal de ensino. "As nossas ações são permanentes, e não apenas neste mês", frisou o secretário Antônio Filho.